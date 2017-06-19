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Чемпионом фестиваля воздухоплавания в Великих Луках стал москвич Сергей Латыпов

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 15:20

Абсолютным чемпионом двадцать второй Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках стал Сергей Латыпов. Москвич забрал главные награды мероприятия. В этом году аэронавты традиционно разыграли три Кубка - Дружбы, России и города Великие Луки. Сильнейшей среди женщин признана также пилотесса из столицы - Мария Опарина.

Кроме того, самому молодому пилоту 21-летнему Дмитрию Жохову вручили Кубок, посвящённый 90-летию Великолукского района.

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВСКИЙ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ:
Этот праздник именно для жителей и каждый чувствует себя причастным. Не страшно летать. На самом деле очень захватывающе. И один раз поднявшись в небо на воздушном шаре, потом на всю жизнь остаются впечатления, и хочется раз за разом подниматься и проплывать над теми местами, где ещё не был.

Красивым завершением недельного праздника воздухоплавания стало ночное свечение аэростатов. На обеих сторонах реки Ловать, на площади Ленина и Александра Матросова распустились разноцветные оболочки аэростатов, подсвеченные горелками. Напомним, встреча аэронавтов на этот раз собрала в Великих Луках более сорока российских и зарубежных команд.

Лариса Чурикова

 

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