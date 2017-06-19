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Жители деревни Борщевицы уже несколько лет живут без воды

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 11:26

Около четырёх лет жители печорской деревни Борщевицы живут без воды. Причина - вышедшая из строя система водоснабжения. Селяне неоднократно писали письма с просьбой о помощи властям и правоохранителям, однако до сих пор вынуждены ездить в соседние деревни и запасаться водой впрок. При этом в деревне есть и скважина, и сети, и колонки.

Появилось всё это в девяностые, когда псковское предприятие организовало здесь подсобное хозяйство. Спустя время оно, как водится, развалилось, и вся система водоснабжения осталась без хозяина. В две тысячи одиннадцатом жители заключили договор с Печорскими Тепловыми сетями, но отношения сторон продлились всего два года. По словам местной жительницы Антонины Паничевой, в тепловых сетях говорят, что на балансе деревни Борщевицы не существует. Хотя жители исправно им платили, квитанции есть.

Надежда Прыгина

 

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