logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

Жители деревни Борщевицы почти четыре года живут без воды

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 20:26

Около четырёх лет жители печорской деревни Борщевицы живут без воды. Причина - вышедшая из строя система водоснабжения. Селяне неоднократно писали письма с просьбой о помощи властям и правоохранителям, однако до сих пор вынуждены ездить в соседние деревни и запасаться водой впрок. При этом в деревне есть и скважина, и сети, и колонки.

Появилось всё это в девяностые, когда псковское предприятие организовало здесь подсобное хозяйство. Спустя время оно, как водится, развалилось, и вся система водоснабжения осталась без хозяина. В две тысячи одиннадцатом жители заключили договор с Печорскими Тепловыми сетями, но отношения сторон продлились всего два года. По словам местной жительницы Антонины Паничевой, в тепловых сетях говорят, что на балансе деревни Борщевицы не существует. Хотя жители исправно им платили, квитанции есть.

Надежда Прыгина

 

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Россия 24
Витрум
Радио России Радио Маяк
Россия 1
Kinza
Авто-трэвл
соавтор
Хлебосол
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2