Детский омбудсмен Наталия Соколова проинспектировала оздоровительные лагеря Псковской области

Детский омбудсмен Наталия Соколова проинспектировала восемь оздоровительных лагерей в Великолукском и Невельском районах. Насколько интересен и безопасен загородный отдых детей. Первая смена погодой не балует, но дети в корпусах не сидят. Большинство мероприятий на свежем воздухе. При этом никто не болеет и не мёрзнет. В кружках кипит работа, не говоря уже о спортивных площадках.
Лариса Чурикова, Юрий Павкин
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2