Детский омбудсмен Наталия Соколова проинспектировала оздоровительные лагеря Псковской области

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.06.2017 11:19

Детский омбудсмен Наталия Соколова проинспектировала восемь оздоровительных лагерей в Великолукском и Невельском районах. Насколько интересен и безопасен загородный отдых детей. Первая смена погодой не балует, но дети в корпусах не сидят. Большинство мероприятий на свежем воздухе. При этом никто не болеет и не мёрзнет. В кружках кипит работа, не говоря уже о спортивных площадках.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин