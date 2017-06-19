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Детский омбудсмен Наталия Соколова проинспектировала оздоровительные лагеря Псковской области

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 11:19

Детский омбудсмен Наталия Соколова проинспектировала восемь оздоровительных лагерей в Великолукском и Невельском районах. Насколько интересен и безопасен загородный отдых детей. Первая смена погодой не балует, но дети в корпусах не сидят. Большинство мероприятий на свежем воздухе. При этом никто не болеет и не мёрзнет. В кружках кипит работа, не говоря уже о спортивных площадках.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

 

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