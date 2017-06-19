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Участница акции «Мой солдат победы» Ирина Орлова рассказывает о боевом пути своего отца

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 11:15

Наши телезрители продолжают рассказывать о своих родственниках-фронтовиках. Герой рубрики «Мой солдат Победы» сегодня - Михаил Дмитриевич Орлов. О его боевом пути нашей съёмочной группе поведала дочь.

ИРИНА ОРЛОВА:
Папа мой - Орлов Михаил Дмитриевич. Он родился на Дальнем Востоке, был призван в армию в Алма-Ату. Когда заканчивался третий год службы, его привезли в Удмуртию для формирования 46 Сибирской стрелковой бригады, с которой он прибыл на фронт в Старую Руссу.
Папа был связистом, а связисты самые первые идут, потому что надо связь налаживать. Рассказывал, как пришла «Катюша». Побежали туда с котелками сразу, думали, что это полевая кухня, а тут как полетели снаряды, начала земля гореть, это было очень страшно. Втроем они попали под бомбежку, двоих связистов убило, папа без сознания. Был в окружении 4 месяца среди болот под Старой Руссой, пришел в себя, а вокруг уже немцы, он попал в плен. Очень тяжело приходилось пленным. Когда у нас стало очень мало фронтовиков, у меня уже было принято решение, что в следующий День Победы я просто возьму портрет отца, и пойду.

Дина Перевозчикова

 

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