В Изборском музее открылась выставка древних предметов, найденных на местных раскопках

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.06.2017 11:05

В Изборском музее, во флигеле усадьбы купца Анисимова гостям представлена новая выставка "Открытая история". Здесь керамические горшки и миски, остатки печных изразцов, ключи, замки, детские игрушки, украшения, предметы для ведения сельского хозяйства. Экспонаты самые древние, ещё шестого-седьмого веков, - найдены во второй половине века прошлого во время раскопок в Изборске. Все они ещё ни разу не выставлялись.

Из экспозиции можно узнать о быте и ремёслах изборян, о том, какие предметы они использовали для строительства и защиты городов. Есть и совершенно уникальные вещи. Это самая настоящая сковорода и обгоревшая деревянная ложка. Добавлю, что работает выставка только по предварительным заявкам.

Виктория Парфенова