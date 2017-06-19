В Изборском музее открылась выставка древних предметов, найденных на местных раскопках

В Изборском музее, во флигеле усадьбы купца Анисимова гостям представлена новая выставка "Открытая история". Здесь керамические горшки и миски, остатки печных изразцов, ключи, замки, детские игрушки, украшения, предметы для ведения сельского хозяйства. Экспонаты самые древние, ещё шестого-седьмого веков, - найдены во второй половине века прошлого во время раскопок в Изборске. Все они ещё ни разу не выставлялись.
Из экспозиции можно узнать о быте и ремёслах изборян, о том, какие предметы они использовали для строительства и защиты городов. Есть и совершенно уникальные вещи. Это самая настоящая сковорода и обгоревшая деревянная ложка. Добавлю, что работает выставка только по предварительным заявкам.
Виктория Парфенова
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Июнь 2017
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