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Погибла девочка, выпав из окна многоэтажки в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 19.06.2017 10:42

Трагедия в Пскове. Накануне вечером у одной из многоэтажек обнаружили труп четырнадцатилетней девочки. Повреждения на теле подростка характерны для падения с высоты. По предварительным данным, ребёнок упал из квартиры на девятом этаже. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надежда Прыгина

 

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