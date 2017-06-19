Погибла девочка, выпав из окна многоэтажки в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 19.06.2017 10:42

Трагедия в Пскове. Накануне вечером у одной из многоэтажек обнаружили труп четырнадцатилетней девочки. Повреждения на теле подростка характерны для падения с высоты. По предварительным данным, ребёнок упал из квартиры на девятом этаже. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Надежда Прыгина