Погибла девочка, выпав из окна многоэтажки в Пскове

Трагедия в Пскове. Накануне вечером у одной из многоэтажек обнаружили труп четырнадцатилетней девочки. Повреждения на теле подростка характерны для падения с высоты. По предварительным данным, ребёнок упал из квартиры на девятом этаже. Обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Надежда Прыгина
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2