В Великих Луках прошел турнир по мини-футболу памяти героя чеченской войны Сергея Лобазкина

В Великих Луках провели первый турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина. На поле встретились шесть команд. Все ребята ‒ воспитанники спортивной школы «Экспресс». Футболистам ‒ от 7 до 10 лет.
Соревнования прошли по инициативе сотрудников ФСБ, где служил Сергей Лобазкин. Он участник боевых действий в Чечне. В 1996-м году погиб при выполнении специального задания, обеспечив выход группы офицеров из окружения боевиков. Сергей Лобазкин посмертно награжден орденом Мужества. В память о герое турнир по мини-футболу теперь планируют проводить ежегодно.
Лариса Чурикова
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Июнь 2017
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