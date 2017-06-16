В Великих Луках прошел турнир по мини-футболу памяти героя чеченской войны Сергея Лобазкина

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.06.2017 21:40

В Великих Луках провели первый турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина. На поле встретились шесть команд. Все ребята ‒ воспитанники спортивной школы «Экспресс». Футболистам ‒ от 7 до 10 лет.

Соревнования прошли по инициативе сотрудников ФСБ, где служил Сергей Лобазкин. Он участник боевых действий в Чечне. В 1996-м году погиб при выполнении специального задания, обеспечив выход группы офицеров из окружения боевиков. Сергей Лобазкин посмертно награжден орденом Мужества. В память о герое турнир по мини-футболу теперь планируют проводить ежегодно.

Лариса Чурикова