logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

В Великих Луках прошел турнир по мини-футболу памяти героя чеченской войны Сергея Лобазкина

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 21:40

В Великих Луках провели первый турнир по мини-футболу памяти майора ФСБ Сергея Лобазкина. На поле встретились шесть команд. Все ребята ‒ воспитанники спортивной школы «Экспресс». Футболистам ‒ от 7 до 10 лет.

Соревнования прошли по инициативе сотрудников ФСБ, где служил Сергей Лобазкин.  Он участник боевых действий в Чечне. В 1996-м году погиб при выполнении специального задания, обеспечив выход группы офицеров из окружения боевиков. Сергей Лобазкин посмертно награжден орденом Мужества. В память о герое турнир по мини-футболу теперь планируют проводить ежегодно.

Лариса Чурикова

SocButtons v1.5

Новости

Авто-трэвл
соавтор
Россия 24
Радио России Радио Маяк
Хлебосол
Kinza
Россия 1
Витрум
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2