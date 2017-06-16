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В лесах Псковской области ожидается повышение пожарной опасности

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 20:27

В эти выходные пожарная опасность может достигнуть второго, а в некоторых районах третьего класса. При посещении леса специалисты просят жителей региона не бросать спички и окурки, не оставлять горючие жидкости, тщательно заливать водой разведенные костры. В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить по телефону 8-800-100-14-84

Алина Толкачева

 

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