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Сильнейшие яхтсмены страны приехали в Псковскую область для участия в «Национальной парусной Лиге»

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 15:05

В Псковской области проходит четвёртый этап Всероссийских соревнований "Национальной парусной Лиги".В наш регион приехали двадцать три команды - из Санкт-Петербурга, Москвы, Владивостока, Таганрога, Саратова и других городов России. Правила состязаний просты: каждый экипаж проходит на яхте две петли - это около тысячи метров, потом меняется суднами с соперниками.

Всего так нужно сменить девять лодок. Сделано это для того, чтобы не было, так называемой "гонки бюджетов", когда побеждает тот, у кого яхта лучше. В этих соревнованиях всё зависит лишь от мастерства участников. Этапы «Национальной парусной Лиги» прошли уже в Сочи, Севастополе и Москве. Спортсмены зарабатывают баллы, с их помощью в октябре и определится победитель. Победитель «Национальной парусной Лиги» защитит честь России на мировом уровне. Состязания пройдут в Сардинии в конце октября. Приятный бонус псковского этапа - отдельный подарок. Это хрустальная ладья ручной работы. Её изготовили на заказ в городе Гусь-Хрустальный.

Виктория Парфенова

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