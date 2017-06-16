Команда Погранично-таможенно-правового лицея победила на фестивале активного отдыха

Команда школьного лагеря Погранично-таможенно-правового лицея стала лучшей на фестивале активного отдыха. Ребята из двадцати школьных лагерей прошли четыре испытания. Скорость проверяли в командной эстафете, сообразительность - на ориентировании. Каждый участник получил специальный чип и карту, по которой нужно было пройти дистанцию. Также ребята соревновались в меткости - метали дротики.
И учились работать в команде - все вместе прыгали через скакалку. Для многих именно это испытание стало самым сложным. Главная цель, говорят организаторы, сделать отдых ребят активным и разнообразным. Привлечь их внимание к физкультуре и здоровому образу жизни.
Екатерина Давыдова
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Июнь 2017
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