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Команда Погранично-таможенно-правового лицея победила на фестивале активного отдыха

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 16:03

Команда школьного лагеря Погранично-таможенно-правового лицея стала лучшей на фестивале активного отдыха. Ребята из двадцати школьных лагерей прошли четыре испытания. Скорость проверяли в командной эстафете, сообразительность - на ориентировании. Каждый участник получил специальный чип и карту, по которой нужно было пройти дистанцию. Также ребята соревновались в меткости - метали дротики.

И учились работать в команде - все вместе прыгали через скакалку. Для многих именно это испытание стало самым сложным. Главная цель, говорят организаторы, сделать отдых ребят активным и разнообразным. Привлечь их внимание к физкультуре и здоровому образу жизни.

Екатерина Давыдова

 

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