Чем живут псковские мотоциклисты? Слушайте в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 19 июня с 7.20

19 июня 1992 года сразу в нескольких странах мира энтузиасты, оставив автомобили в гаражах, отправились на работу на мотоциклах и скутерах. Изначально эту акцию называли Ride to Work Day, что можно перевести с английского языка как «На работу на мотоцикле», и лишь позже, когда эта акция стала ежегодной, 19 июня назвали Днем мотоциклиста.
О том, чем живут мотоциклисты в Пскове и области, поговорим с основателем псковского мотоклуба "Позитивная механика" Александром Бушуевым
Слушайте 19 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47
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