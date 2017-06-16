Самые прилежные ученики региона встретились с губернатором

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.06.2017 12:06

В администрации области прошёл приём финалистов проекта «Губернаторский дневник». Круглые отличники встретились с главой региона Андреем Турчаком. За чашкой чая ребята рассказали о своих достижениях и увлечениях и задали губернатору интересные вопросы.

Побывать в администрации области, познакомится лично с высшим должностным лицом региона и посидеть в кресле губернатора – такая возможность представилась финалистам конкурса «Губернаторский дневник». Двенадцать человек со всей области заслужили это право, получив наибольшее количество пятёрок. Пример особого прилежания в учёбе – юная островичка Евгения Дмитриева. Она побила рекорд проекта – в её дневнике за год скопилось триста одна «пятёрка». Рассказали дети и о своих планах на будущее. Кто-то мечтает стать юристом, кто-то хочет попробовать свои силы в точных науках. Кто-то - планирует найти себя и в профессии журналиста.

«Отличники», получив возможность задать вопросы губернатору, поинтересовались: как сделать правильный выбор будущей профессии и добиться успеха. Андрей Турчак поделился своей «формулой»: «Для всего нужно работать, трудиться, не лениться, усердствовать. Кто работает, тот живёт, движется, развивается. Кто не работает, как правило, в жизни ничего не получается». По традиции, в завершении встречи Андрей Турчак расписался в дневниках отличников и пригласил школьников попробовать себя в роли главы региона. А после поблагодарил родителей за успехи детей и отметил, что с такими результатами у региона прекрасное будущее.

Кирилл Радион, Владимир Шагапов