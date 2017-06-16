В Опочке открылся новый кинозал

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.06.2017 11:57

В Опочецком Доме культуры открылся новый кинозал. Это главный зал районного ДК, который переоборудовали для просмотра фильмов. В день открытия в Опочке состоялась премьера последней части «Пиратов Карибского моря», причём в 3D. Всем зрителям выдали специальные очки. В первое время кинотеатр будет работать четыре дня в неделю.

Для маленьких зрителей в программе есть мультфильмы. Для взрослых и молодёжи - все новинки мирового и отечественного кинопроката. Руководство кинотеатра обещает быть в тренде - новые фильмы в Опочке будут появляться одновременно с общероссийскими премьерами.

Кинозал появился благодаря программе Министерства культуры и Фонда кино, при поддержке областной и районной администраций. В прошлом году Дом культуры получил пять миллионов рублей на покупку оборудования и ремонт зала. Здесь обновили интерьер и установили новые кресла.



Иван Павлов