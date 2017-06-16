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В Опочке открылся новый кинозал

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 11:57

В Опочецком Доме культуры открылся новый кинозал. Это главный зал районного ДК, который переоборудовали для просмотра фильмов. В день открытия в Опочке состоялась премьера последней части «Пиратов Карибского моря», причём в 3D. Всем зрителям выдали специальные очки. В первое время кинотеатр будет работать четыре дня в неделю.

Для маленьких зрителей в программе есть мультфильмы. Для взрослых и молодёжи - все новинки мирового и отечественного кинопроката. Руководство кинотеатра обещает быть в тренде - новые фильмы в Опочке будут появляться одновременно с общероссийскими премьерами.
Кинозал появился благодаря программе Министерства культуры и Фонда кино, при поддержке областной и районной администраций. В прошлом году Дом культуры получил пять миллионов рублей на покупку оборудования и ремонт зала. Здесь обновили интерьер и установили новые кресла.

Иван Павлов

 

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