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Два миллиарда рублей из федерального бюджета было привлечено на строительство социально важных объектов

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 11:41

Доходы и расходы областного бюджета за прошедший год оказались выше на десять процентов, чем в две тысячи пятнадцатом. Рассказала заместитель губернатора Татьяна Баринова на публичных слушаниях по исполнению бюджета прошлого года. Дополнительные два миллиарда рублей удалось привлечь из федерального бюджета на строительство крупных объектов.

Возведение онкологического центра уже завершено, перинатальный центр планируют сдать в этом году, как и новую школу в Борисовичах. В прошлом году продолжалось строительство великолуского путепровода и стартовало возведение Северного обхода Пскова.

Иван Павлов

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