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ПсковГУ получил лицензию на открытие программы «Лечебное дело»

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 11:38

ПсковГУ получил право на ведение программы «Лечебное дело». Обучаться на факультете с две тысячи восемнадцатого года смогут около тридцати бюджетников. Сейчас университет активно готовит материально-техническую базу. На дооснащение Центра симуляционных образовательных медтехнологий Министерство образования выделило ВУЗу тридцать миллионов рублей.

Преподавательский состав медицинского факультета будет расширяться по мере появления новых дисциплин, заявили в ПсковГУ.

Надежда Прыгина

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