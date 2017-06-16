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Чем живут Талабские острова сегодня? Смотрите в программе «На ТУРпродукт» в эту субботу на телеканале «Россия 1»

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 11:17

Первозданная природа Псковского озера привлекает туристов со всего мира. Их ждут в информационном центре "Талабы". Там им помогут с организацией отдыха по Пскову и острову Залита. Архипелаг известен своими монашескими поселениями. Там находится храм святителя Николая, в котором долгие годы служил известный псковский старец Николай Гурьянов.

Он похоронен на местном кладбище. Сюда по-прежнему едут паломники. Люди здесь издревле жили рыболовецким промыслом. На островах были заводы, где сушили снеток. Купцы увозили рыбу на продажу в Петербург, Москву, Ригу. На острове открыт ресторан "Ёрш", где гостей встречают деревенской кухней из местных, экологически чистых продуктов. Обязательны блюда из рыбы, которую поставляют местные рыбаки. Повара и официанты - тоже жители острова. В первые дни июля здесь откроется гостиница эконом-класса на тридцать четыре человека. Проект туристического маршрута работает на поддержание инфраструктуры острова, создание там новых рабочих мест для местных жителей и привлечения туристов, что особенно ценно из-за включения региона в "Серебряное ожерелье России" и в преддверии проведения Международных Ганзейских дней. Подробнее об истории архипелага и чем он живёт сегодня в программе "На ТУРпродукт", "Талабские острова", в эту субботу расскажет Марина Михайлова.

Марина Михайлова

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