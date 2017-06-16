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Чем славятся Талабские острова?

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Категория: Вести-Псков
Создано 16.06.2017 23:17

Первозданная природа Псковского озера привлекает туристов со всего мира. Их ждут в информационном центре "Талабы". Там им помогут с организацией отдыха по Пскову и острову Залита. Архипелаг известен своими монашескими поселениями. Там находится храм святителя Николая, в котором долгие годы служил известный псковский старец Николай Гурьянов.

Марина Михайлова

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