Чем славятся Талабские острова?

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.06.2017 23:17

Первозданная природа Псковского озера привлекает туристов со всего мира. Их ждут в информационном центре "Талабы". Там им помогут с организацией отдыха по Пскову и острову Залита. Архипелаг известен своими монашескими поселениями. Там находится храм святителя Николая, в котором долгие годы служил известный псковский старец Николай Гурьянов.

Марина Михайлова