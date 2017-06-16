В Псковской филармонии прошло чествование лучших медицинских работников

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 16.06.2017 11:12

В Пскове в преддверии Дня медицинского работника чествовали лучших сотрудников отрасли. На торжественном собрании в большом концертном зале филармонии медикам вручили ведомственные награды, а также грамоты и благодарственные письма. Среди тех, кто в этом году удостоен звания "Отличник здравоохранения" - врач-психиатр Детской областной клинической больницы Светлана Анискина.

Это уникальное в своём роде отделение больницы гораздо больше походит на детский сад. Пока одни пациенты занимаются с логопедом и проходят процедуры, другие веселятся с медсестрой в комнате отдыха. Здесь давно и успешно помогают детям с нарушениями речи. Психиатр Светлана Анискина в отделении с самого его основания - уже сорок пять лет. Начинала когда-то участковым терапевтом, но в итоге именно маленькие пациенты навсегда завоевали сердце доктора. Светлана Анискина: «Тут всё имеет значение: и как улыбаешься, и что именно говоришь, что обещаешь. Вы знаете, я чувствую, что дети меня любят. Правда. Удовлетворение большое, искреннее». С малышами здесь работают командой - психиатры, неврологи, логопеды, массажисты, врачи ЛФК. Ощутимый результат даёт именно комплексный метод. И еще, конечно, любовь к своим пациентам. Заведующая отделением Ольга Белименко уверена: по-другому здесь просто невозможно. Впрочем, как и вообще в профессии медика.

Не сожалеет о своём выборе и медсестра областной клинической больницы Галина Вовченко. Медицине она отдала почти полвека своей жизни. Пришла сюда простой санитаркой, затем окончила медучилище, и вот уже несколько десятилетий Галина Васильевна ассистирует на сложнейших операциях.

В год в областной больнице проводят порядка одиннадцати тысяч плановых и экстренных операций. Хирург Денис Фёдоров - по-своему уникальный пример. Проходя здесь интернатуру, решил, что обязательно вернётся насовсем - настолько впечатлили будущего доктора масштабы работы и профессионализм коллег.

Врачи и фельдшеры, медсёстры и лаборанты, регистраторы и санитары. Сегодня в здравоохранении региона работают около четырнадцати тысяч человек. Накануне Дня медработника их по традиции чествовали в псковской филармонии. Как отметила первый заместитель губернатора Псковской области, Вера Емельянова,

система здравоохранения а Псковской области динамично развивается. Пример тому, подчеркнула Вера Емельянова, сокращение естественной убыли населения региона. За последние восемь лет эта цифра уменьшилась двое, и такая статистика прямая заслуга псковских медиков.

Ирина Коваленко, Василий Нордэн, Владимир Шагапов