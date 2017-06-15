О «насущных проблемах» ЖКХ и не только – говорим в НОВОЙ программе на радиостанции «Маяк-Псков» ‒ «Жилье моё». Слушайте 16 июня с 17.05

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 15.06.2017 19:11

Почему управляющая компания у соседей работает эффективнее, а платят они меньше? Откуда берутся счета в «платежках», и как на них сэкономить? Когда в доме будет капремонт, и как заставить подрядчика сделать все «как положено»? Ответы на эти животрепещущие для многих из нас вопросы ‒ в новой программе радиостанции «Маяк-Псков» «ЖИЛЬЕ МОЕ».

Компетентные мнения, острые проблемы, реальные истории псковичей. НЕ ПРОПУСТИТЕ! Первый выпуск уже 16 июня в 17.05!

Гость студии: председатель комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов и председатель Общественного Совета при областном Комитете по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов.

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