Для чего в наше время женщины идут во власть? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 16 июня с 7.20

Женщина и власть. На протяжении долгих веков было принято считать, что женщины у власти находиться не должны. Но времена изменились. Женщины возглавляют институты, заседают в парламенте, руководят государством. Недавно председатель «Союза женщин России» Екатерина Лахова выступила с предложением, создать институт, продвигающий женщину во власти.
Зачем и почему сегодня женщины идут во власть? Насколько эффективно и необходимо присутствие женщин во всех уровнях власти? Обсудим в эфире «Стартовой площадки» с нашей гостьей ‒ руководителем Псковского регионального отделения общественной организации "Союз Женщин России" Натальей Никифоровой.
Слушайте в эфире «Стартовой площадки» на «Радио России-Псков» 16 июня с 7.20
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