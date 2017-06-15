Президент Владимир Путин сегодня ответит на вопросы россиян в прямом эфире

"Прямая линия" начнётся в полдень по Москве. Общение президента с гражданами в таком формате проходит уже в пятнадцатый раз. Вопрос Владимиру Путину можно задать по телефону, смс, в видеообращении или социальных сетях. А также просто написав письмо.
На прямую линию с президентом уже поступило более полутора миллионов вопросов. Принимать их начали еще четвертого июня и продолжат до окончания программы. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, большая часть тем касается социальной политики: это зарплаты, пенсии, пособия, сфера ЖКХ, здравоохранение. Много поступает житейских историй, в решении которых просят помочь Владимира Путина. Подготовка студии к прямой линии началась заблаговременно. Это современный телевизионный комплекс, где есть гостевая площадка на двести мест и несколько экранов для телемостов с регионами. В связи с трансляцией в прямом эфире "Прямой линии" Владимира Путина, дневные и вечерние выпуски программы "Вести-Псков" сегодня в эфир не выйдут.
Екатерина Давыдова
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