logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss logo_ok
Главная > Новости > Вести-Псков

Президент Владимир Путин сегодня ответит на вопросы россиян в прямом эфире

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 15.06.2017 10:47

Президент Владимир Путин сегодня ответит на вопросы россиян в прямом эфире"Прямая линия" начнётся в полдень по Москве. Общение президента с гражданами в таком формате проходит уже в пятнадцатый раз. Вопрос Владимиру Путину можно задать по телефону, смс, в видеообращении или социальных сетях. А также просто написав письмо.

На прямую линию с президентом уже поступило более полутора миллионов вопросов. Принимать их начали еще четвертого июня и продолжат до окончания программы. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, большая часть тем касается социальной политики: это зарплаты, пенсии, пособия, сфера ЖКХ, здравоохранение. Много поступает житейских историй, в решении которых просят помочь Владимира Путина. Подготовка студии к прямой линии началась заблаговременно. Это современный телевизионный комплекс, где есть гостевая площадка на двести мест и несколько экранов для телемостов с регионами. В связи с трансляцией в прямом эфире "Прямой линии" Владимира Путина, дневные и вечерние выпуски программы "Вести-Псков" сегодня в эфир не выйдут.

Екатерина Давыдова

SocButtons v1.5

Новости

Россия 24
Хлебосол
соавтор
Авто-трэвл
Витрум
Россия 1
Kinza
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2