Актуальные проблемы обсудили региональные парламентарии на конференции в Архангельске

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 18:59

В Архангельске сегодня стартовала пятьдесят вторая конференция Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Участие в ней принимают одиннадцать регионов, в том числе и Псковская область. На конференции рассмотрели законодательные инициативы, которые требуют федеральной поддержки - это северные льготы, вопросы лесопользования и обеспечение жильём сирот.

В обращении Ассоциации на имя председателя правительства Дмитрия Медведева отражены реальные объёмы финансовых средств, необходимые субъектам Северо-Запада для решения этой проблемы. Также делегаты выступили за расширение условий предоставления компенсации взноса на капремонт неработающим собственникам жилья, достигшим возраста 70 - 80 лет. Всего законодатели рассмотрели более тридцати вопросов.

Татьяна Борисова