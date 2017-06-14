Избирательная кампания перед сентябрьскими выборами стартовала в регионе

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 17:58

В Псковской области официально стартовала избирательная кампания перед единым днем голосования десятого сентября. В этом году основные выборы пройдут в Пскове и Великих Луках - жители двух крупнейших городов региона будут выбирать депутатов городских заксобраний, местных депутатов выберут и в нескольких районах. Также кандидаты поборются за мандат депутата областного Cобрания от Великих Лук.

Сейчас начинается этап выдвижения и регистрации кандидатов, на него отводится ровно месяц. После этого зарегистрированные участники голосования могут официально начать агитацию. По словам председателя избирательной комиссии Псковской области Николая Цветкова, избирательная система Псковской области полностью готова к проведению избирательной кампании, ждет кандидатов и всех лиц, которые хотят проявить пассивное избирательное право для того, чтобы начать процедуру выдвижения.

Иван Павлов