Птичий грипп обнаружили в полуфабрикатах, привезенных в Псковскую область

В полуфабрикатах, поступивших в Псковскую область, обнаружен птичий грипп. Котлеты торговой марки "Часар" были привезены в Псков из Московской области и хранились на одном из псковских складов. Сейчас они изъяты из оборота и находятся на изолированном хранении. В дальнейшем мясо пройдёт дополнительные исследования для подтверждения результатов, затем будет уничтожено.
Птичий грипп опасен прежде всего для домашней птицы и может вызвать массовый падёж. Человек также может заразиться этой вирусной инфекцией в случае контакта с сырым мясом. Пока в Псковской области случаев заражения животных птичьим гриппом не было зафиксировано.
Как нам сообщил начальник Государственного управления ветеринарии Псковской области Вера Баданина, продукция, которая не подвергнута тепловой обработке, опасна. В случае, если сырой полуфабрикат попадёт в корм птице, может возникнуть вспышка высокопатогенного гриппа птиц. Но, учитывая минимальную вероятность того, что данная продукция может попасть в личное подворье, на сегодняшний день ситуация под контролем.
Виктория Писукова
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