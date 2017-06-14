Двенадцать новых детских площадок установят в Пскове

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 20:48

Об этом сообщили сегодня депутаты Псковской Городской Думы на очередной восемьдесят пятой сессии. В прошлом году площадки были установлены в каждом депутатском округе, в этом году план такой же. Народные избранники уже определили места для новых площадок. Также на сессии была утверждена дата выборов депутатов Псковской Городской Думы шестого созыва - десятое сентября.

Еще один важный момент, который обсудили депутаты, внесение изменений в бюджет города на две тысячи семнадцатый год и плановый период двух следующих годов. Благодаря поправкам, в июле и августе текущего года, в детских садах и школах будут установлены новые оконные блоки.

Наталья Барарь