Стать волшебниками и учиться в Хогвартсе могут теперь псковские школьники

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 16:27

В Пскове у ребят появилась возможность поучиться в настоящей школе Хогвартс. Так называются трехнедельные программы летнего кампуса в центре науки и спорта «Без предела». В школе, как и в известной книге о Гарри Поттере, четыре факультета: Пуффендуй, Слизерин, Когтевран и Гриффиндор, на которых педагоги обучают своих учеников волшебству, то есть науке.