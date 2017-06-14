Стать волшебниками и учиться в Хогвартсе могут теперь псковские школьники

В Пскове у ребят появилась возможность поучиться в настоящей школе Хогвартс. Так называются трехнедельные программы летнего кампуса в центре науки и спорта «Без предела». В школе, как и в известной книге о Гарри Поттере, четыре факультета: Пуффендуй, Слизерин, Когтевран и Гриффиндор, на которых педагоги обучают своих учеников волшебству, то есть науке.
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