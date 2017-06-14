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Как организовать отдых своего ребенка летом? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (14 июня) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.06.2017 14:59

Как организовать отдых своего ребенка летом? Обсудим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (14 июня) в 18.10У детей начались летние каникулы. И перед родителями встает вопрос: как организовать отдых своего чада? Отправить его на лето к бабушке в деревню или с друзьями в летний оздоровительный лагерь? А может, поехать в путешествие?

Помочь разобраться в этом вопросе решил информационно-туристский центр Псковской области, специалисты которого составили список увлекательных и необычных способов отдохнуть летом с детьми. О том, как сделать летний отдых Вашего ребенка интересным и полезным, поговорим сегодня в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (14 июня) в 18.10 в эфире на «Радио России-Псков».

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