Псковичка обратилась к Президенту с жалобой на соседа

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 11:44

Из-за упрямства одного человека - нет воды во всём доме. С такой проблемой псковичка обратилась к Президенту страны и сейчас её соседа ждёт суд. Однако мужчина уверяет: дело не такое однозначное, как изложила жалобщица. И в целом ситуацию можно описать словами: не делай добра, не получишь зла.

До прединсультного состояния Владимир Лермонтов разнервничался, когда узнал: на него подали в суд. Истец - управляющая компания. Мужчину обвиняют в том, что он, якобы год назад, лишил весь четырёхквартирный дом водоснабжения. Под полом его квартиры прорвало магистральную трубу, воду перекрыли, но ремонтная бригада приступить к работам не смогла. Владимир отказался вскрывать полы. Пока жители дома боролись с бюрократическими препонами, прошла неделя. Без воды. Тогда на Космической 4 решили: сделают новый водопровод своими силами и за свои средства. А чтоб не повторять ошибок предыдущих зодчих - трубу проложили рядом с домом.

Таким решением были довольны: и коммунальщики, и Горводоканал, и другие жильцы дома, говорит мужчина. Так откуда же взялся иск? Об этом мы спросили руководителя управляющей компании Владимира Красовского. И поначалу диалог не задался. Через несколько минут разговора на повышенных тонах выяснилось: Владимир Красовский решил, телевидение хочет, чтобы его управляющая компания простила долг за коммунальные услуги одному из жильцов Космической 4.

По словам Владимира Красовского у женщины семьдесят одна тысяча задолженности. Речь идёт о владелице этой квартиры. Она здесь, объясняет соседка, давно не жила, уехала в Петербург, поэтому и в решении проблемы с водопроводом не участвовала. А когда решила всё же подсоединиться к новой трубе, управляющая компания ответила резким отказом. Сказали, погасит долг, тогда только подключат. Должница, однако, посчитала: её права грубо нарушили. Женщина написала президенту, с просьбой восстановить старый водопровод. Как именно она описала проблему - можно только догадываться. Нашей компании представила такую версию: «Владимир Лермонтов себе оставил и соседней квартире воду. Они бывшие работники домоуправления. Они со своей стороны дома оставили воду, а нам две квартиры отключили. Тётя Саша – соседка, сама за свой счёт всё сделала». После обращения в приёмную президента, управляющая компания обязана была предоставить властям официальное решение проблемы. Им и стало обращение в суд, поясняет директор. На деле: к Владимиру Лермонтову претензий нет - одна благодарность. А восстанавливать старый водопровод никто не горит желанием, ни истец, ни ответчик, ни даже тётя Саша, о которой так печётся должница.

Заседание состоится уже двадцать второго июня. Жильцы надеются: в суде со сложной ситуацией разберутся.

Регина Кадырова, Александр Калинин