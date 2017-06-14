Сегодня отмечается Всемирный День донора

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 11:28

Сегодня Всемирный День донора. Это праздник в честь людей, которые не жалеют собственной крови, чтобы спасти жизнь другого, совсем незнакомого человека. Дата выбрана не случайно: четырнадцатого июня тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года родился учёный Карл Ланд-Штейнер - человек, открывший группы крови.

Сейчас в Псковской области регулярно посещают станцию переливания крови около шести тысяч человек. Они сдают кровь, плазму и другие компоненты. Всего - около семи тонн в год. Донорскую кровь врачи используют как при плановом лечении, так и в экстренных случаях. Перед использованием её тщательно проверяют в лабораториях. Сейчас, отмечают на станции переливания, потребность всех лечебных учреждений региона в крови полностью удовлетворена.

Виктория Парфенова