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Сегодня отмечается Всемирный День донора

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.06.2017 11:28

Сегодня Всемирный День донора. Это праздник в честь людей, которые не жалеют собственной крови, чтобы спасти жизнь другого, совсем незнакомого человека. Дата выбрана не случайно: четырнадцатого июня тысяча восемьсот шестьдесят восьмого года родился учёный Карл Ланд-Штейнер - человек, открывший группы крови.

Сейчас в Псковской области регулярно посещают станцию переливания крови около шести тысяч человек. Они сдают кровь, плазму и другие компоненты. Всего - около семи тонн в год. Донорскую кровь врачи используют как при плановом лечении, так и в экстренных случаях. Перед использованием её тщательно проверяют в лабораториях. Сейчас, отмечают на станции переливания, потребность всех лечебных учреждений региона в крови полностью удовлетворена.

Виктория Парфенова

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