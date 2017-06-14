С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии

С первого августа этого года работающим пенсионерам повысят пенсии. Рассказала член Совета Федерации и экс-руководитель Пенсионного фонда по Псковской области Елена Бибикова. Повышение ожидает тех пенсионеров, кто за официальную зарплату отработал весь прошлый год. Сумма корректировки будет зависеть от объёма перечислений в Пенсионный фонд на лицевой счёт конкретного человека.
Для перерасчёта рабочему пенсионеру не понадобится никуда обращаться. Отмечу, что учитываться будут не все отчисления, а только та сумма, которая позволит набрать не более трёх пенсионных баллов. Каждый из них составляет один минимальный размер оплаты труда.
Надежда Прыгина
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