С 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 11:19

С первого августа этого года работающим пенсионерам повысят пенсии. Рассказала член Совета Федерации и экс-руководитель Пенсионного фонда по Псковской области Елена Бибикова. Повышение ожидает тех пенсионеров, кто за официальную зарплату отработал весь прошлый год. Сумма корректировки будет зависеть от объёма перечислений в Пенсионный фонд на лицевой счёт конкретного человека.

Для перерасчёта рабочему пенсионеру не понадобится никуда обращаться. Отмечу, что учитываться будут не все отчисления, а только та сумма, которая позволит набрать не более трёх пенсионных баллов. Каждый из них составляет один минимальный размер оплаты труда.

Надежда Прыгина