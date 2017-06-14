В Великие Луки прибыл Международный пеший крестный ход

В южную столицу региона прибыл Международный пеший крестный ход. Православные верующие вышли из Могилева двадцать седьмого мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Далее по маршруту Витебск – Великие Луки – Псков. До города на Ловати добрались сорок человек.
Это верующие из разных регионов России, Украины и Беларуси. Весь путь участники несут крест с частицей мощей патриарха Тихона, хоругви, древнюю икону святителя Николая и большую икону «Святых царственных страстотерпцев», написанную специально для этого шествия. Крестный ход посвящён столетию начала подвигов новомучеников Церкви Русской.
Лариса Чурикова
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Июнь 2017
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