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В Великие Луки прибыл Международный пеший крестный ход

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Категория: Вести-Псков
Создано 14.06.2017 11:14

В южную столицу региона прибыл Международный пеший крестный ход. Православные верующие вышли из Могилева двадцать седьмого мая по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Далее по маршруту Витебск – Великие Луки – Псков. До города на Ловати добрались сорок человек.

Это верующие из разных регионов России, Украины и Беларуси. Весь путь участники несут крест с частицей мощей патриарха Тихона, хоругви, древнюю икону святителя Николая и большую икону «Святых царственных страстотерпцев», написанную специально для этого шествия. Крестный ход посвящён столетию начала подвигов новомучеников Церкви Русской.

Лариса Чурикова

 

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