Фильм ГТРК «Псков» «Путь воина» получил «Нику» на фестивале «Щит России»

"Нику" на юбилейном фестивале "Щит России" в Перми получил фильм ГТРК Псков "Путь воина". В этом году на суд жюри было представлено рекордное количество телевизионных и радиопрограмм - четыреста. Все они военно-патриотической тематики. Фильм "Путь воина" ГТРК «Псков» - первый из документального цикла "Путь к славе", рассказывает о городе воинской славы - Великих Луках.
Авторы - Светлана Константинова, Мурад Камалов, Денис Алексеев и Дмитрий Шерстнев. Увидеть работу наших коллег можно сегодня на канале "Россия 24" в 19:45.
Алина Толкачева
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Июнь 2017
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