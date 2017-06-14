Фильм ГТРК «Псков» «Путь воина» получил «Нику» на фестивале «Щит России»

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 11:10

"Нику" на юбилейном фестивале "Щит России" в Перми получил фильм ГТРК Псков "Путь воина". В этом году на суд жюри было представлено рекордное количество телевизионных и радиопрограмм - четыреста. Все они военно-патриотической тематики. Фильм "Путь воина" ГТРК «Псков» - первый из документального цикла "Путь к славе", рассказывает о городе воинской славы - Великих Луках.

Авторы - Светлана Константинова, Мурад Камалов, Денис Алексеев и Дмитрий Шерстнев. Увидеть работу наших коллег можно сегодня на канале "Россия 24" в 19:45.

Алина Толкачева