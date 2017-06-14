logo_vk logo_facebook logo_twitter logo_youtube logo_rss logo_rss
Главная > Новости > Вести-Псков

В Пскове прошёл семинар Конфедерации айкидо России

  • Печать
Подробности
Категория: Вести-Псков
Создано 14.06.2017 11:05

Любители айкидо из одиннадцати городов страны приехали в Псковскую область. У нас прошёл учебно-аттестационный семинар Конфедерации айкидо России. Для некоторых участников это возможность сдать экзамен на одну из степеней чёрного пояса. Кроме того, все спортсмены смогли принять участие в мастер-классе советника итальянской школы айкидо Роберто Фольетта.

Виктория Писукова

SocButtons v1.5

Похожие материалы

Новости

Россия 24
Россия 1
Авто-трэвл
соавтор
Витрум
Kinza
Хлебосол
Июнь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2