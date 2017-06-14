В Пскове прошёл семинар Конфедерации айкидо России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 11:05

Любители айкидо из одиннадцати городов страны приехали в Псковскую область. У нас прошёл учебно-аттестационный семинар Конфедерации айкидо России. Для некоторых участников это возможность сдать экзамен на одну из степеней чёрного пояса. Кроме того, все спортсмены смогли принять участие в мастер-классе советника итальянской школы айкидо Роберто Фольетта.

Виктория Писукова