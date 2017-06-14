В Пскове прошел исторический квест на тему Великой Отечественной войны

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 14.06.2017 11:03

В Пскове прошёл исторический квест под названием "Тысяча девятьсот сорок два. Партизанскими тропами". Участники должны были пройти семь станций, расположенных в Детском парке, и выполнить задания волонтёров. Перед началом испытаний игроки получили информацию об известных отрядах и партизанах. С помощью этих сведений участники доказывали на станциях, что они не шпионы.

Задания, которые предлагали волонтёры, были связаны с военной тематикой и основной сюжетной линией квеста. За успешное прохождение игроки получали различные документы, карты и чертежи противника. Организатор исторического квеста - Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы". Игра, посвящённая партизанской тематике, - вторая по счёту. Впереди ещё три этапа испытаний. Принять участие в подобных квестах может любой желающий. Осенью самые исторически подкованные и находчивые смогут отправиться на финал в Москву.

Ирина Коваленко