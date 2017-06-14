Участница акции «Мой солдат Победы» Арина Демина рассказывает о своем герое-прадеде

Каждый день наш телепроект "Мой солдат Победы" пополняется вашими новыми историями. Принять участие в нём может каждый, просто оставив заявку на нашем сайте "gtrkpskov.ru". Сегодня о своём героическом прадеде рассказывает ученица школы номер один города Пскова Арина Демина.
АРИНА ДЕМИНА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ №1 Г. ПСКОВА:
Мой дедушка, Ивин Феодосий Никитич, родился в маленькой деревне на Амуре, деревня называлась Мыжмыр, Хабаровский край, он родился в 1915 году. После наступления совершеннолетия он пошел в армию, на момент войны он уже служил в армии. Он прошел всю войну, во время войны он занимался антишпионской деятельностью на территории России, в 1945 году награжден орденом «Красной Звезды». Умер в 2001 году, уже во Пскове. Мне был всего один год, мне много рассказывал мой отец о его деятельности, потому что мой дедушка был одним из тех, кто служил в СМЕРШе (смерть шпионам). Позднее он даже после войны продолжил военную карьеру, во время войны ему удалось вычислить многих шпионов на территории России, но он участвовал и в боевых действиях тоже, потому что он привез трофейный немецкий кортик офицера, который хранится у меня в семье до сих пор.
Иван Павлов
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