Более сорока пилотов из России и Зарубежья участвуют в Фестивале воздухоплавания в Великих Луках

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 21:30

В Великих Луках стартовала 22-я Международная встреча воздухоплавателей. В этом году в ней участвуют более сорока пилотов из разных уголков России и стан зарубежья – Литвы, Беларуси, Польши, Словакии. Аэронавтам и их интернациональным командам помогают порядка шестидесяти волонтеров.

Место для старта пилот выбирает сам. Траекторию полёта нужно рассчитать точно, чтобы максимально приблизиться к корзине и попасть в нее маркером. «Кей-граб», пожалуй, самое азартное соревнование встречи воздухоплавателей. Заветная цель располагается на катамаране прямо в центре Ловати. Приз 100 тысяч рублей. За него борется и опытный пилот Иван Меняйло. Он управляет аэростатом, на котором вместе с известным путешественником Фёдором Конюховым они установили один из мировых рекордов по продолжительности полёта.

Шар Ивана больше, чем спортивный в два с лишним раза. А, значит, менее подвижный и приблизиться к корзине сложнее. Впрочем, в цель на этот раз не попал никто, но впечатление у зрителей остались незабываемые.

Колонна экипажей аэронавтов движется по центральной улице Великих Лук. День официального открытия встречи совпал в этом году с Днём России. Шествие направляется в район крепости. Пилоты собираются на брифинг. Становится понятно, общему старту аэростатов, то, чего весь год ждал целый город, мешает дождь и ветер.

Что поделаешь, вид спорта полностью зависит от погоды. Но, испортить настроение, уверены аэронавты, она не в силах.

Красоту теперь можно будет наблюдать в течение недели. Пилоты будут совершать утренние и вечерние спортивные полёты, по результатам которых разыграют несколько кубков.

Лариса Чурикова, Юрий Павкин

