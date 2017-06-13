Семь псковичей в день России были награждены медалями "За заслуги перед Псковом". Это член союза писателей России - Валерий Мухин: автор тринадцати поэтических книг о Псковщине. Анатолий Волков - главный врач Псковской областной клинической больницы, руководивший созданием целого ряда отделений. Артист симфонического оркестра Александр Чернявский - основатель первого муниципального Камерного оркестра.
Также награды удостоены заведующая Историко-краеведческой библиотекой имени Василева Людмила Русанова, меценат Николай Загоруй, ресторатор Андрей Филатов и заслуженный учитель России - Вера Деричева. Автор многих методических пособий и сборников. Она сорок шесть лет отдала работе в школе и до сих пор продолжает преподавать.
Также на прием к главе города были приглашены и юные псковичи. Тридцать два школьника из рук Ивана Цецерского и главного федерального инспектора Псковской области Андрея Калинина получили свои первые паспорта. Вручать этот документ в день России - стало традицией. Церемония проходит уже пятый год подряд.
Виктория Парфенова
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Июнь 2017
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