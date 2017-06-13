От детей до губернатора: двести человек доказали свою силу воли и патриотизм, пройдя Марш Мира

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 21:33

В четвёртый раз в Пскове прошёл Марш воздушно-десантных войск. Команды за четыре дня пешим ходом преодолели сто шестьдесят километров пути. Объединил Марш двести человек, это не только военнослужащие, но и команда УФСИН, шесть детских патриотических клубов. Для детей был свой маршрут в восемьдесят километров. Однодневный марш уже по традиции прошла и губернаторская команда.

Марш воздушно-десантных войск начинается с возложения цветов памятнику шестой роте. Впереди участников ждут сто шестьдесят километров непростого пути по пересечённой местности. И даже затянувшийся дождь не повод отступать.

Испытать свои силы в этом году вышли не только военнослужащие, но и команда УФСИН и шесть детских патриотических клубов.

Свой однодневный сорокакилометровый маршрут прошла и команда губернатора. Прямо со старта Андрей Турчак набирает хороший темп - примерно девять километров в час. Для него это уже третий марш мира.

Бок о бок с десантниками глава региона проходит уже не первое физически сложное испытание. Несколько дней назад он совершил прыжок с парашютом. Видео прыжка и фото после приземления Андрей Турчак выложил в своём аккаунте в Инстаграм, сопроводив их неизменными хэштегами - "за ВДВ" и "то что нас объединяет". Видеозаписями с отметками о пройденных километрах Марша Мира Андрей Турчак также делился в социальных сетях.

Под песни военных лет все участники команды, а это заместитель губернатора Максим Жаворонков, псковские спортсмены и общественники, прошли маршрут без потерь. Сорок два километра удалось преодолеть за шесть часов и семнадцать минут.

За те четыре дня, что длился Марш Мира погода не раз испытывала участников на прочность. Идти приходилось то под палящим солнцем, то под проливным дождём. И даже на финише участникам пришлось немного помокнуть. Но плохая погода не омрачила радости от пройденного пути и точно не отбила желания пройти такой же маршрут в следующем году.

Виктория Писукова, Виктория Парфёнова, Дина Перевозчикова, Сергей Дьяков, Иван Лопаев, Александр Калинин

