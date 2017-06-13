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О футболе в Псковской области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (13 июня) в 18.10

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.06.2017 16:15

О футболе в Псковской области говорим в программе «Постфактум» на «Радио России-Псков» сегодня (13 июня) в 18.10Самым популярным видов спорта в нашем регионе является футбол. С каждым годом спортсменов, занимающихся им, становится все больше. Футболисты постоянно выезжают на различные соревнования, возвращаясь домой не с пустыми руками.

Чем сейчас живут футбольные команды региона, что даст Псковской области признание футбола базовым видом спорта? Об этом и не только поговорим в программе «Постфактум».

Слушайте сегодня (13 июня) в 18.10 в эфире «Радио России-Псков».

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