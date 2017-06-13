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Порховская крепость на грани разрушения. Можно ли спасти исторический памятник? Обсуждаем в "Шоу вежливых людей" на радиостанции "Маяк-Псков" с 17.05

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.06.2017 15:17

Порховская крепость на грани разрушения. Можно ли спасти исторический памятник? Обсуждаем в В Порхове погибает древняя крепость. То, что не смогли разрушить ядра вражеских пушек, источило время и отсутствие финансов. Со времен Александра Невского крепость была каменным форпостом, защищавшим Новгород от врагов. Сейчас из четырёх башен сохранились только три, сами стены осыпаются, местами на них растут деревья. На грани и визитная карточка крепости ‒ Никольская колокольня.

Можно ли спасти исторический памятник? Как случилось, что ситуация перешла в разряд «критических»? Какие действия будут предприниматься для сохранения крепости?

Обсуждаем 13 июня в «Шоу Вежливых Людей» с 17.05!
Гости студии: руководитель представительства «Российской ассоциации реставраторов» по Псковской области Игорь Лагунин и архитектор Сергей Михайлов.

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