14 июня во всем мире отмечают День блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.
О том, чем живут сегодня блогеры в интернет-пространстве, поговорим Псковским блогером Сергеем Патиным.
Слушайте 14 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47
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