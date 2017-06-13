Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 14:42

14 июня во всем мире отмечают День блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

О том, чем живут сегодня блогеры в интернет-пространстве, поговорим Псковским блогером Сергеем Патиным.

Слушайте 14 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47