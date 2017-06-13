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О том, что значит быть блогером, говорим в эфире "Стартовой площадки" 14 июня с 07.20

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.06.2017 14:42

О том, что значит быть блогером, говорим в эфире 14 июня во всем мире отмечают День блогера. Идея проведения этого праздника родилась в 2004 году. Сразу 500 человек из более чем 40 стран, объединившись, решили, что им нужен свой день — своего рода символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира.

О том, чем живут сегодня блогеры в интернет-пространстве, поговорим Псковским блогером Сергеем Патиным.

Слушайте 14 июня с 7:20 на "Радио России-Псков". Звоните нам и задавайте вопросы нашему гостю по телефону прямого эфира 66-27-47

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