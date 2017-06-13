Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 13:03

Фильм ГТРК «Псков» "Сето. Семья" получил приз Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» - «Золотую Гагару» в номинации "Этно-экология: природа и коренные народы". Над фильмом работали: автор и режиссёр Ольга Лосская, оператор Денис Алексеев и монтажёр Вадим Бутько. В конкурсе участвовали представители восьмидесяти восьми стран, которыми было прислано почти девятьсот работ.