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Фильм "Сето. Семья", удостоенный "Золотой гагары" Международного телефестиваля «Спасти и сохранить», смотрите сегодня (13 июня) на телеканале "Россия 24" в 19.45

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.06.2017 13:03

Фильм Фильм  ГТРК «Псков»  "Сето. Семья" получил приз Международного экологического телефестиваля «Спасти и сохранить» - «Золотую Гагару» в номинации "Этно-экология: природа и коренные народы".  Над фильмом работали: автор и режиссёр Ольга Лосская, оператор Денис Алексеев и монтажёр Вадим Бутько. В конкурсе участвовали представители восьмидесяти восьми стран, которыми было прислано почти девятьсот работ.

 

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