От учителей до рабочих заводов: 35 жителей региона получили награды из рук губернатора в День России

В честь Дня России в Пскове в Приказных палатах Кремля прошел традиционный губернаторский прием. Сюда были приглашены учителя, социальные работники, врачи, военнослужащие, спортсмены, специалисты сельского хозяйства и рабочие заводов - все те люди, что трудятся на благо Псковской области, вносят значительный вклад в её развитие; прославляют на всю страну.
Награды - медали «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, почетные звания и грамоты министерств, благодарности, памятные знаки - губернатор вручил тридцати пяти жителям региона. Также на приеме одиннадцать школьников получили из рук Андрея Турчака свои первые паспорта.
Виктория Парфенова
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Июнь 2017
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