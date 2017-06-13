От учителей до рабочих заводов: 35 жителей региона получили награды из рук губернатора в День России

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 12:23

В честь Дня России в Пскове в Приказных палатах Кремля прошел традиционный губернаторский прием. Сюда были приглашены учителя, социальные работники, врачи, военнослужащие, спортсмены, специалисты сельского хозяйства и рабочие заводов - все те люди, что трудятся на благо Псковской области, вносят значительный вклад в её развитие; прославляют на всю страну.

Награды - медали «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степеней, почетные звания и грамоты министерств, благодарности, памятные знаки - губернатор вручил тридцати пяти жителям региона. Также на приеме одиннадцать школьников получили из рук Андрея Турчака свои первые паспорта.

Виктория Парфенова