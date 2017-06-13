Торжественное возложение цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» прошло в Пскове

В честь Дня России к памятному знаку "Псков - город воинской славы" возложили цветы. В церемонии приняли участие псковичи и гости из других городов - творческие коллективы Великого Новгорода, Архангельска, Твери, Выборга и Великих Лук. Они приехали на Псковщину, чтобы принять здесь участие в фестивале творчества городов воинской славы.
Как отметил глава Пскова - Иван Цецерский - несмотря на то, что собравшиеся из разных уголков страны, всех их объединяет любовь: к малой и большой Родине.
Виктория Парфенова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2