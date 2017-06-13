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Торжественное возложение цветов к памятному знаку «Псков - город воинской славы» прошло в Пскове

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.06.2017 12:19

В честь Дня России к памятному знаку "Псков - город воинской славы" возложили цветы. В церемонии приняли участие псковичи и гости из других городов - творческие коллективы Великого Новгорода, Архангельска, Твери, Выборга и Великих Лук. Они приехали на Псковщину, чтобы принять здесь участие в фестивале творчества городов воинской славы.

Как отметил глава Пскова - Иван Цецерский - несмотря на то, что собравшиеся из разных уголков страны, всех их объединяет любовь: к малой и большой Родине.

Виктория Парфенова

 

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