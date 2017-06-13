С честью прошли испытание: в Пскове финишировал Марш Мира

В Пскове финишировал четвертый Марш Мира воздушно-десантных войск. Дистанцию в сто шестьдесят километров прошли около двухсот человек ‒ это девять команд 76-й дивизии, команда УФСИН, спецназа и шесть детских патриотических клубов. Каждый день взрослые преодолевали - сорок километров, подростки - двадцать. Маршрут пролегал по пересеченной местности, где автомобилям не проехать.
В пути, признались школьники, им было очень тяжело, но все с честью выдержали испытание. На финише участников похода встречал военный оркестр. На церемонии награждения команды получили специальные сертификаты о прохождении марша и памятные подарки.
Виктория Парфенова
|
Июнь 2017
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|29
|30
|31
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|1
|2