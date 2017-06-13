С честью прошли испытание: в Пскове финишировал Марш Мира

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 12:17

В Пскове финишировал четвертый Марш Мира воздушно-десантных войск. Дистанцию в сто шестьдесят километров прошли около двухсот человек ‒ это девять команд 76-й дивизии, команда УФСИН, спецназа и шесть детских патриотических клубов. Каждый день взрослые преодолевали - сорок километров, подростки - двадцать. Маршрут пролегал по пересеченной местности, где автомобилям не проехать.

В пути, признались школьники, им было очень тяжело, но все с честью выдержали испытание. На финише участников похода встречал военный оркестр. На церемонии награждения команды получили специальные сертификаты о прохождении марша и памятные подарки.

Виктория Парфенова