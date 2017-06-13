Под Островом состоялось открытие памятника героям-авиаторам, погибшим при исполнении служебного долга

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 12:13

В День России под Островом на территории мемориального комплекса Героя России генерал-майора Тимура Апакидзе открыли памятник героям-авиаторам войсковой части 44440, погибшим при исполнении служебного задания. Четверо вертолётчиков пятнадцатой бригады потерпели крушение под Островом в феврале прошлого года, авиатор Евгений Долгин погиб в июле шестнадцатого в Сирии.

Пятеро молодых лиц на темной плите. Самому младшему из них было всего двадцать четыре. Лейтенант Евгений Долгин. О небе он мечтал с детства. Окончив Сызранское военное училище, по распределению попал в Псковскую область, отсюда и отправился в свою последнюю командировку в Сирию. Восьмого июля прошлого года Евгений Долгин вместе с коллегой Рафагатем Хаббибулиным совершали облёт вертолёта МИ-35. В этот момент крупный отряд запрещённой в России организации ИГИЛ атаковал позиции сирийских войск. Хаббибулин принял решение открыть огонь по исламистам. Летчикам удалось сорвать наступление, но при развороте на обратный курс вертолёт был подбит боевиками. Выжить не удалось никому.

Посмертно Евгений Долгин был награждён «Орденом мужества». Такие же награды и тоже посмертно получили все члены экипажа пятнадцатой бригады. Командир Алексей Николаев, лётчик -штурман Сергей Иванушкин, бортовой техник-инструктор Александр Шумайлов, бортовой техник Дмитрий Ватутин. В феврале прошлого года они погибли под Островом у деревни Черепягино. Не долетев около четырёх километров до аэродрома МИ-8 потерпел крушение в лесополосе. Все вертолетчики погибли на месте. Самому молодому члену экипажа было двадцать пять, самому старшему тридцать один.

Чтобы приехать сюда, многие из родственников преодолели сотни километров. Близкие признаются: время не лечит, боль потери еще слишком сильна.

У памятника своим товарищам даже военные лётчики не сдерживают своих чувств. В этот день по погибшим героям, казалось, скорбело даже небо, которое так любили молодые авиаторы.

Ирина Коваленко, Кирилл Мосин