Совместный контроль: администрация Пскова призывает рассказывать о проблемах города в соцсетях

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 12:04

Вместе сделать город лучше призывает администрация Пскова. Для этого в социальных сетях появилась группа для оперативной связи с неравнодушными жителями областного центра. Здесь можно оставить свои обращения и предложения по вопросам ЖКХ, благоустройства и улучшения городской среды. В группе уже больше тысячи участников и около десятки обращений с фотографиями.

Екатерина Давыдова