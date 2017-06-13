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Совместный контроль: администрация Пскова призывает рассказывать о проблемах города в соцсетях

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Категория: Вести-Псков
Создано 13.06.2017 12:04

Вместе сделать город лучше призывает администрация Пскова. Для этого в социальных сетях появилась группа для оперативной связи с неравнодушными жителями областного центра. Здесь можно оставить свои обращения и предложения по вопросам ЖКХ, благоустройства и улучшения городской среды. В группе уже больше тысячи участников и около десятки обращений с фотографиями.

Екатерина Давыдова

 

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