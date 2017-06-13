Успеть раньше грабителей: псковские археологи проводят сбор средств на изучение поселения эпохи викингов

Псковские археологи собирают средства для изучения поселения викингов «Горожане» в Новосокольническом районе. Это уникальный памятник торгово-ремесленного поселения эпохи викингов. В течение нескольких лет он подвергается грабительскими раскопкам. Любители безвозвратно разрушают культурный слой десятого века и остатки построек.
Единственная возможность спасти памятник, отмечают археологи, провести раскопки раньше грабителей. Работы начнутся уже в июле. Для обработки полученных в ходе раскопок материалов нужны самые современные средства. На них археологи и собирают деньги - необходимая сумма двести пятьдесят тысяч рублей. Как пожертвовать деньги и получить сувенир можно узнать на сайте «планета.ру».
Екатерина Давыдова
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Июнь 2017
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