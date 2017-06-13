Успеть раньше грабителей: псковские археологи проводят сбор средств на изучение поселения эпохи викингов

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 12:01

Псковские археологи собирают средства для изучения поселения викингов «Горожане» в Новосокольническом районе. Это уникальный памятник торгово-ремесленного поселения эпохи викингов. В течение нескольких лет он подвергается грабительскими раскопкам. Любители безвозвратно разрушают культурный слой десятого века и остатки построек.

Единственная возможность спасти памятник, отмечают археологи, провести раскопки раньше грабителей. Работы начнутся уже в июле. Для обработки полученных в ходе раскопок материалов нужны самые современные средства. На них археологи и собирают деньги - необходимая сумма двести пятьдесят тысяч рублей. Как пожертвовать деньги и получить сувенир можно узнать на сайте «планета.ру».

Екатерина Давыдова