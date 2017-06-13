Учебник французского, по которому учился Пушкин, можно увидеть в эти дни в Михайловском

Подробности Категория: Вести-Псков Создано 13.06.2017 11:55

Учебник французского языка, написанный царскосельским учителем Александра Пушкина, можно увидеть в эти дни в Михайловском, в доме поэта. Де Будри был одним из любимых педагогов лицеистов пушкинского выпуска. Швейцарец, он окончил Женевскую академию со степенью кандидата богословия. В основу усвоения иностранного языка положил живой разговор.

Не только способствовал общему развитию лицеистов, но и обеспечил им прекрасное знание французского языка, организовывал их театральную самодеятельность, обучал искусству декламации. Де Будри пользовался уважением и доверием среди лицеистов. Пушкин вспоминал впоследствии, что Де Будри «очень уважал память своего брата, участника Французской революции и любил говорить об этом со своими воспитанниками».

Проект "Выставка одного предмета" работает уже десять лет. Уникальные экспонаты в Пушкинский заповедник к дням поэзии ежегодно предоставляет Псковский музей.



Марина Михайлова